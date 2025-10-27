Due episodi di violenza domestica hanno portato all’arresto di altrettanti uomini nella notte tra sabato e domenica tra Caivano e Napoli, entrambi accusati di violazioni delle norme a tutela della persona offesa.

Aggressione a Caivano: arrestato un 34enne

Al Parco Verde di Caivano, un uomo di 34 anni è arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito la sua ex moglie con calci e pugni durante un incontro casuale per strada.

L’intervento è avvenuto mentre gli agenti del commissariato di Afragola erano impegnati in un servizio di vigilanza all’esterno della chiesa di San Paolo Apostolo, a seguito di precedenti minacce ricevute dal parroco, don Maurizio Patriciello.

L’aggressore è bloccato in flagranza e accusato di lesioni personali aggravate, mentre la donna è trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli per ricevere le cure necessarie.

Tentato accesso in casa a Napoli: arrestato un 40enne

Sempre nella notte, un uomo di 40 anni è arrestato a Napoli, nella zona di Santa Lucia, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Il 40enne ha minacciato l’ex compagna tentando di entrare nell’abitazione nonostante fosse già sottoposto a misure cautelari. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, che hanno proceduto all’arresto.