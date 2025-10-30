Tragedia nelle campagne del Sannio. Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore a Solopaca, in provincia di Benevento, dove ha perso la vita Clemente Colella, 66 anni, figura molto conosciuta nel territorio per il suo impegno nel settore vitivinicolo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida del suo trattore agricolo lungo via Bebiana, la strada che collega Solopaca al vicino comune di Melizzano, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo fatale per il 66enne.

Inutili i soccorsi: il 66enne è deceduto sul colpo

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per Colella non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La salma dell’uomo è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che valuterà se disporre l’autopsia.

Il cordoglio della comunità e delle Cantine di Solopaca

La notizia della morte di Clemente Colella ha suscitato profonda commozione nella comunità di Solopaca, dove il 66enne era molto stimato. Colella era stato presidente delle Cantine di Solopaca, una delle realtà cooperative più importanti del Sannio vitivinicolo.

In un messaggio diffuso sui social, l’azienda ha voluto ricordare la figura dell’ex presidente:

“Una figura di riferimento per tutta la nostra comunità di viticoltori e per l’intero Sannio. Clemente lascia un’eredità preziosa fatta di impegno, amore per il lavoro e profondo rispetto per la nostra storia. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze. Il suo esempio continuerà a vivere per sempre tra le vigne che tanto ha amato”.

Un simbolo del Sannio vinicolo

Con la scomparsa di Clemente Colella, Solopaca perde uno dei suoi volti più rappresentativi, un uomo profondamente legato alla sua terra e alla tradizione agricola del Sannio.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso per chiarire la dinamica del tragico impatto.