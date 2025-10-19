Ancora una tragedia sulle strade della provincia di Salerno.

È morta nella notte Giovanna Boccia, 85 anni, rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo il rettilineo di San Marzano, il tratto che collega Sant’Arsenio e San Pietro al Tanagro, nel Vallo di Diano.

L’incidente e i soccorsi

L’anziana viaggiava a bordo di un’auto insieme al marito quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato frontalmente con un’altra vettura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori, insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco.

Giovanna Boccia era stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove le sue condizioni inizialmente non sembravano destare particolare preoccupazione. Tuttavia, nel corso della notte, il suo quadro clinico è peggiorato rapidamente, fino al decesso.

Quattro i feriti, gravi le condizioni del marito

Nell’impatto sono rimaste ferite in totale cinque persone, tra cui il marito dell’anziana, attualmente sotto osservazione medica.

Gli altri coinvolti hanno riportato lesioni non gravi ma sono comunque trasportati in ospedale per accertamenti.

I militari dell’Arma stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente per stabilire eventuali responsabilità.

Secondo le prime ipotesi, lo scontro potrebbe essere causato da una manovra errata o da un improvviso malore di uno dei conducenti.

L’ennesima vittima sulle strade del Vallo di Diano

La morte di Giovanna Boccia riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nel Vallo di Diano, dove negli ultimi mesi si sono verificati diversi sinistri gravi, in particolare lungo le arterie di collegamento tra i centri principali della zona.

Una tragedia che lascia sgomenta la comunità locale, dove la donna era conosciuta e stimata, e che riporta ancora una volta in primo piano il tema della prevenzione e della manutenzione delle strade provinciali.