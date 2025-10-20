Profondo dolore a Casoria per la scomparsa di Claudio Paone, 27 anni, rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto all’alba di domenica a Somma Vesuviana, lungo la Statale 268, in direzione Napoli. Il giovane si trovava a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza di via Seggiari. Alcuni automobilisti di passaggio si sono accorti del corpo del ragazzo sull’asfalto e hanno immediatamente lanciato l’allarme al 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori, ma le condizioni di Claudio sono apparse da subito gravissime. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Casoria, dove Claudio era molto conosciuto e stimato. Sui social numerosi amici e conoscenti hanno espresso dolore e incredulità per la perdita di un ragazzo descritto da tutti come solare, gentile e appassionato di motori.