Buone notizie dall’Ospedale del Mare: si è risvegliato dal coma il diciassettenne rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto lunedì scorso in via Salette, a Gragnano.

Il giovane, calciatore del Pimonte 1970, era stato ricoverato d’urgenza in Rianimazione dopo che la Smart sulla quale viaggiava insieme a un amico era uscita di strada.

Fuori pericolo dopo giorni di paura

Secondo quanto riferito dai medici, il ragazzo è fuori pericolo di vita e, appena le sue condizioni lo permetteranno, sarà trasferito dal reparto di Terapia Intensiva a quello di Medicina.

La comunità di Gragnano e dei Monti Lattari aveva seguito con apprensione l’evolversi delle sue condizioni, partecipando a numerose iniziative di solidarietà e preghiera organizzate nei giorni scorsi.

Il messaggio del sindaco Somma

A dare l’annuncio del miglioramento è stato il sindaco di Gragnano, Francesco Somma, che ieri si è recato in ospedale per far visita al ragazzo.

«Il cielo ha ascoltato le nostre preghiere – ha scritto Somma sui social –. Michele si è risvegliato dal coma. Sta bene, ringrazia tutti per l’affetto ricevuto. Mi ha chiesto quando potrà tornare ad allenarsi per difendere i colori del nostro Pimonte 1970. Gli ho risposto che il suo numero 15 nessuno glielo tocca. Torna presto, ragazzo».