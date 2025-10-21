Momenti di tensione questa mattina alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dove si stanno svolgendo le prove scritte del concorso del Ministero della Giustizia per l’assunzione di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Secondo una segnalazione diffusa sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, circa 300 candidati non sarebbero stati ammessi a sostenere la prova a causa di un ritardo dovuto a un incidente avvenuto lungo la tangenziale di Napoli.

L’episodio

Molti dei partecipanti, giunti davanti ai cancelli della struttura di Fuorigrotta, avrebbero trovato gli accessi già chiusi. Il personale addetto non ha potuto consentire l’ingresso oltre l’orario stabilito, attenendosi al regolamento del concorso.

Il concorso

Le prove scritte, che prevedono la selezione di Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e di Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, si tengono in più sessioni dal 20 al 27 ottobre.

Per i candidati della Campania, la sede designata è proprio la Mostra d’Oltremare, in piazzale Tecchio.

Situazione attuale

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte del Ministero della Giustizia né aggiornamenti sulle possibili conseguenze dell’episodio. Le prove previste per la giornata sono comunque proseguite regolarmente.