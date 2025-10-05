Momenti di paura al circuito del Mugello durante il Campionato Italiano Velocità (CIV). Nel corso della gara delle Sport Bike, il giovane pilota Paolo Conte, 21 anni, originario della provincia di Caserta, è rimasto coinvolto in un violento incidente alla curva Bucine, l’ultima prima del rettilineo di arrivo.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, durante il penultimo giro Conte avrebbe urtato un altro concorrente all’uscita della curva, perdendo il controllo della moto. Lo scontro è stato particolarmente duro e il pilota è finito nella ghiaia riportando gravi conseguenze.

Gara interrotta e soccorsi immediati

Le condizioni del 21enne sono apparse subito critiche: la direzione gara ha esposto la bandiera rossa per sospendere la corsa e permettere ai soccorsi di intervenire in pista. I medici hanno stabilizzato il pilota, intubato sul posto e poi trasferito in eliambulanza all’ospedale Careggi di Firenze, centro di riferimento per i politraumi.

Attesa per gli aggiornamenti clinici

Al momento non sono ancora disponibili bollettini ufficiali sulle condizioni del giovane centauro. L’esito dei prossimi esami sarà determinante per valutare l’entità delle lesioni riportate.