Momenti di paura questa mattina a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, per un incendio divampato all’interno di uno stabile. Le fiamme, secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco del distaccamento di via Napoli, sarebbero partite durante alcuni lavori di manutenzione in corso nell’edificio. Nel giro di pochi istanti il fuoco si è propagato fino al sottotetto, coinvolgendo parte della coibentazione del tetto. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato: due squadre hanno operato per contenere le fiamme, procedendo successivamente con le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza dell’area interessata.

Fortunatamente non si registrano feriti. Restano da chiarire con precisione le cause e la dinamica dell’incendio, sulle quali stanno lavorando gli inquirenti. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito.