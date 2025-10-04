I Carabinieri di Cercola, in provincia di Napoli, hanno arrestato un uomo di 54 anni accusato di aver dato fuoco all’abitazione della sua ex compagna. L’episodio è avvenuto a Pollena Trocchia e, fortunatamente, l’appartamento era vuoto al momento dell’incendio, evitando così conseguenze per le persone.

Anni di maltrattamenti e il gesto estremo

Secondo le indagini, il rogo rappresenta l’ultimo atto di una lunga scia di vessazioni che la donna avrebbe subito nel corso degli anni. Dopo aver appiccato l’incendio, l’uomo si è presentato spontaneamente ai Carabinieri, consegnandosi alle forze dell’ordine.

Aggressione a un passante prima dell’arresto

Poco prima di costituirsi, il 54enne aveva aggredito un passante nei pressi dell’abitazione della ex. Gli ha strappato il telefono di mano, convinto che l’uomo avesse una relazione con la donna, e ha cercato tracce del presunto tradimento sullo schermo dello smartphone.

L’aggressione si è trasformata in un sequestro di persona, perché il malcapitato è stato trattenuto con la forza in un cortile, senza possibilità di allontanarsi.

Le accuse

L’uomo dovrà rispondere di:

maltrattamenti;

incendio doloso;

rapina;

sequestro di persona.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per ricostruire nei dettagli la vicenda e per accertare eventuali precedenti episodi di violenza ai danni della vittima.