Tragedia nella notte a Napoli, nel quartiere San Carlo all’Arena.

Un uomo di 64 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via Antonio De Curtis, dopo aver appiccato un incendio nella propria camera da letto. Le fiamme si sono rapidamente propagate al resto dell’appartamento, rendendo inutili i tentativi di soccorso.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno impiegato diverse squadre per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile.

Insieme a loro, sono arrivati anche gli agenti dell’Upgsp della Questura di Napoli e del Commissariato San Carlo Arena, che hanno avviato i rilievi e le prime indagini.

Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita del 64enne, ormai privo di conoscenza.

Secondo quanto emerso, nessun’altra persona era presente in casa al momento dell’incendio.

Ipotesi e accertamenti

Le cause del decesso non sono ancora state accertate con certezza: si ipotizza che l’uomo possa essere morto a causa dell’inalazione di fumo.

Il corpo è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le circostanze della morte.

Dalle prime informazioni, sembra che l’uomo soffrisse di disturbi psichici e che nei giorni precedenti avesse già tentato un gesto simile, sventato solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco. In quell’occasione era stato affidato alle cure dei sanitari.

Una tragedia annunciata

L’episodio ha profondamente scosso il quartiere.

I vicini, ancora sotto shock, hanno riferito di aver sentito un forte odore di fumo e le urla di aiuto provenire dall’abitazione, prima dell’arrivo dei soccorsi.

I rilievi della Polizia Scientifica e dei Vigili del fuoco proseguiranno nelle prossime ore per determinare con esattezza le modalità e le cause dell’incendio.

Un gesto estremo che riporta l’attenzione sull’importanza di garantire supporto costante alle persone fragili, soprattutto in contesti di solitudine o difficoltà psicologica.