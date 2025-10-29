Ha visto tre ragazzi entrare in un’auto, uno dei quali imbracciava un fucile, e non ha esitato ad allertare la Polizia. Così, grazie al sangue freddo di un agente del commissariato Poggioreale, libero dal servizio, è stato possibile sventare un potenziale grave episodio di violenza nel rione Sant’Erasmo.

Il poliziotto ha segnalato l’auto sospetta alla sala operativa, permettendo alle volanti di intervenire rapidamente. I tre sono bloccati in via Luigi Galvani, all’angolo con via Reggia di Portici, e trovati in possesso di un fucile carabina Beretta calibro 12, con matricola abrasa.

Tre arresti: tra loro un minorenne di 14 anni

Gli agenti hanno arrestato tre giovani napoletani di 28, 16 e 14 anni, tutti accusati di porto di armi od oggetti atti a offendere in concorso. I primi due risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Il 28enne, che era alla guida dell’auto, è inoltre sanzionato amministrativamente per guida senza patente, poiché non l’aveva mai conseguita.

Indagini in corso sulla provenienza dell’arma

Il fucile Beretta è stato sequestrato e verrà sottoposto ad accertamenti balistici per verificare se sia stato utilizzato in altri episodi criminosi. Gli investigatori stanno inoltre cercando di ricostruire la provenienza dell’arma e il motivo per cui i tre giovani la trasportassero nel quartiere.