Alta tensione nella periferia orientale di Napoli, dove nella tarda serata di ieri un violento incendio ha distrutto il deposito di accessori e ricambi per auto “Martinelli”, attività molto conosciuta nella zona di Ponticelli.

L’allarme è scattato poco prima delle 22, quando una densa colonna di fumo si è alzata dal capannone in via Principe di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile di Napoli, insieme a diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore nel domare le fiamme che hanno completamente devastato la struttura.

Indagini in corso: ipotesi di incendio doloso

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe di origine dolosa. Gli investigatori stanno lavorando per risalire ai responsabili e alle motivazioni del gesto.

Le piste al vaglio sono due: un possibile atto intimidatorio legato al racket delle estorsioni oppure una vendetta per motivi personali.

L’area è stata messa sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici e l’analisi delle tracce residue di combustibile o inneschi. Gli inquirenti stanno inoltre acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni.

Nessun ferito ma danni ingenti

Fortunatamente, al momento dell’incendio nessuno si trovava all’interno del deposito, e non si registrano feriti.

I danni alla struttura e al materiale custodito sono però ingenti.

Le indagini proseguono a ritmo serrato sotto il coordinamento della Procura di Napoli Est, con l’obiettivo di fare piena luce su un episodio che ha scosso la comunità locale.