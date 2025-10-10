Un episodio di maltrattamento animale è stato sventato dai vigili urbani di Arzano (Napoli): un cavallo, trascinato sull’asfalto dopo essere caduto mentre era legato con una corda, è stato salvato dagli agenti. Due persone sono denunciate per maltrattamenti e abbandono di animali, tra cui un ex consigliere comunale di Arzano con precedenti penali.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto riportato dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra (AVS), Francesco Emilio Borrelli, l’animale, chiamato Rocky, era trainato insieme a un altro cavallo quando è caduto, riportando traumi e ferite.

Dopo l’incidente, il conducente è sceso dall’auto, ha legato il cavallo ferito a un palo della pubblica illuminazione e si è allontanato, portando via l’altro equino insieme al complice.

Gli agenti della polizia locale di Arzano, guidati dal colonnello Biagio Chiariello, intervenuti prontamente, hanno trovato Rocky in condizioni critiche e hanno immediatamente allertato il personale sanitario.

Indagini e rintraccio dei responsabili

Grazie all’intervento tempestivo, i vigili urbani sono riusciti a identificare e rintracciare i responsabili, che non hanno fornito alcuna giustificazione per il gesto, ripreso anche da alcune telecamere.

Successivamente, in collaborazione con i sanitari e il personale dell’ASL, gli agenti hanno rintracciato anche l’altro cavallo, che fortunatamente risultava in buone condizioni.

Denuncia e sequestro

I due uomini sono denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per maltrattamento e abbandono di animali, mentre Rocky è posto sotto sequestro per essere sottoposto a cure veterinarie.

Reazioni e apprezzamenti

L’operato della polizia locale è lodato dal deputato Borrelli e dagli animalisti, che hanno evidenziato la necessità di condanne severe per chi compie atti di violenza sugli animali.

«Questi sono mostri e come tali sono da trattare con condanne durissime. Chiediamo pene severe nei confronti dei responsabili di tali gesti», ha dichiarato Borrelli.