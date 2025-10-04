Grave incidente stradale nel primo pomeriggio sulla Strada Statale 598 all’altezza del chilometro 121+100, nel territorio di Matera. Intorno alle 14:20 una Renault Scenic a 7 posti di colore grigio si è scontrata con un camion Iveco Eurostar. Il bilancio è drammatico: quattro persone sono decedute sul colpo, mentre altre sei risultano ferite in gravi condizioni. I feriti sono trasportati d’urgenza negli ospedali lucani, anche tramite l’elisoccorso.

Secondo le prime informazioni, le vittime e i feriti sarebbero tutti di nazionalità pakistana, ma l’identificazione ufficiale non è ancora completata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera, con il supporto della sede distaccata di Policoro, il personale sanitario del 118 e la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità.

Il tratto della SS 598 interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, l’estrazione delle persone rimaste intrappolate nei mezzi e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti.