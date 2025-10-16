Appuntamento con la storia al Falcone Borsellino di Terzigno per il debutto ufficiale in serie B della San Giuseppe Terzigno Volley che affronterà il Leverano esperta compagine leccese.

Con l’inizio della nuova stagione debutta anche la nuova maglia ufficiale per il campionato 2025/2026, ad accompagnare la stagione sportiva sarà, infatti, la Auto Ambrosio azienda di noleggio e vendita plurimarche leader nell’area Vesuviana che sarà anche title sponsor.

“Siamo felici di essere title sponsor della San Giuseppe Terzigno Volley per questo campionato di B – dichiara Giuseppe Ambrosio titolare dell’azienda- abbracciamo con entusiasmo il progetto sportivo del direttore generale Antonino Milone che sta rinverdendo i fasti della pallavolo vesuviana”.

Il palcoscenico nazionale che la serie B garantisce, rappresenta una opportunità comunicativa che diverse aziende stanno cogliendo per affiancarsi ad uno sport in costante crescita dopo i successi mondiali delle nazionali maschili e femminili. La nuova maglia realizzata da Givova come da tradizione richiama ai colori storici gialloble-rossoneri.

“Siamo consapevoli di aver fatto grandi cose in questi tre anni di attività – dichiara il dg Antonino Milone – con tre promozioni di fila siamo passati dai campionati provinciali alla categoria nazionale e questo comporta enormi sacrifici economici. Vogliamo ben figurare in questa stagione per questo abbiamo allestito una rosa di qualità che è il giusto mix tra esperienza e voglia di far bene dei tanti giovani novizi, per questo siamo fiduciosi che il duo di coach Ulderico Di Francesco e Gabriele Ausiello sapranno regalarci gioie e soddisfazioni”.