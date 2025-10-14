Opportunità di lavoro all’Ikea di Afragola, lo store dell’area nord di Napoli, che ha pubblicato nuovi annunci di assunzione e stage il 4 ottobre 2025. L’azienda svedese cerca figure con diverse esperienze e disponibilità orarie, in vista anche del potenziamento del personale per il periodo natalizio.

I contratti proposti spaziano dal tempo pieno al part time, con numerosi benefit aziendali, sconti sui prodotti e servizi interni a prezzo agevolato.

Le posizioni aperte all’Ikea di Afragola

Le offerte di lavoro attualmente attive riguardano vari reparti e livelli di esperienza. Ecco i principali profili ricercati:

Department Manager – Contratto full time nel settore Commerciale e Vendite.

Addetto/a alla ristorazione (categorie protette legge 68/99) – Contratto part time, inserimento nel settore Food & Restaurant.

Addetto/a alle vendite – formula weekend – Contratto part time, ideale per studenti o lavoratori part-time.

Ikea Leader di Domani – Stage formativo nel reparto Store Food, con possibilità di crescita professionale.

Stage Vendita e Progettazione – Percorso di tirocinio pratico in ambito commerciale.

Stage HR – Pianificazione del personale – Stage nel settore Risorse Umane, dedicato all’organizzazione dei turni e della forza lavoro.

Tutti gli annunci sono consultabili sul portale ufficiale Ikea Careers nella sezione dedicata allo store di Afragola.

Benefit e vantaggi per i lavoratori Ikea

Ikea si conferma tra i datori di lavoro più attenti al benessere del personale, offrendo agevolazioni economiche e benefit concreti ai dipendenti.

Chi lavora con contratto a tempo pieno o part time può contare su:

Servizio mensa aziendale al costo simbolico di circa 1 euro;

Sconto del 15% su tutti i prodotti Ikea;

Bonus aziendali per matrimonio, convivenza, nascita o adozione;

Agevolazioni e sconti aggiuntivi su viaggi, tecnologia e tempo libero;

Premi di produttività legati ai risultati di vendita e di team.

Per gli stagisti, invece, Ikea prevede un rimborso spese di 850 euro lordi al mese, mensa gratuita e formazione dedicata, con disponibilità richiesta su turni di 5 giorni a settimana per un totale di 40 ore.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni è necessario accedere al portale Ikea Careers

e cercare la sezione “Lavora con noi – Afragola”. Dopo aver selezionato la posizione d’interesse, il candidato può compilare il form online e allegare il proprio curriculum vitae aggiornato.

Le candidature restano aperte fino all’esaurimento delle posizioni disponibili. È consigliabile inviare la domanda il prima possibile, soprattutto per gli stage in partenza nelle prossime settimane.