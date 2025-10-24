Nuove tensioni in vista della partita di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli, in programma martedì 4 novembre alle ore 18:45. Durante la sfida tra la formazione tedesca e il Liverpool, i tifosi dell’Eintracht hanno esposto uno striscione polemico rivolto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in riferimento al divieto di trasferta imposto ai sostenitori partenopei.

Il messaggio, apparso sugli spalti dello stadio di Francoforte, richiama le misure di sicurezza adottate dal governo italiano dopo gli scontri avvenuti nel 2023, quando alcuni gruppi di ultras tedeschi causarono gravi disordini nel centro di Napoli in occasione dell’ottavo di finale di Champions.

Per la sfida di quest’anno, le autorità italiane hanno confermato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Germania e la sospensione temporanea dell’area Schengen, misura straordinaria decisa dal Viminale per evitare nuovi episodi di violenza.

Lo striscione esposto dai tifosi dell’Eintracht rappresenta quindi una protesta contro questa decisione, considerata eccessiva da parte della tifoseria tedesca. Tuttavia, il Ministero dell’Interno ha ribadito la necessità di mantenere un alto livello di prevenzione, in considerazione dei precedenti incidenti e del rischio di scontri tra le due tifoserie.

La partita tra Napoli ed Eintracht si preannuncia dunque ad alta tensione, non solo sul piano sportivo ma anche sul fronte dell’ordine pubblico, con misure di controllo rafforzate e monitoraggio costante delle autorità italiane ed europee.