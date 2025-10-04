“Basta ritardi sulla riapertura della linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana. Pretendiamo tempi certi sulla riattivazione del servizio e non ci accontenteremo più di risposte vaghe”. Lo ha dichiarato Giuseppe Caccavale, presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia di Sviluppo dell’area nolana e sindaco di Cicciano, sottolineando che gli impegni presi devono essere rispettati.

Secondo Caccavale, la linea ferroviaria avrebbe dovuto essere riattivata il 1° ottobre, ma ad oggi la riapertura continua a slittare senza alcun preavviso. “Gli impegni sono da manteneri. In caso contrario si tratta di una grave mancanza di considerazione verso gli utenti, molti dei quali non dispongono di altri mezzi di trasporto”, ha aggiunto il presidente.

L’incontro con EAV, convocato per l’8 ottobre, sarà l’occasione per sollecitare risposte concrete e chiarire le possibili ipotesi di una chiusura definitiva della tratta, scenario definito da Caccavale “inaccettabile”, poiché comprometterebbe la mobilità di un intero territorio già penalizzato da anni.

Il sindaco ha inoltre evidenziato i problemi legati ai bus sostitutivi, spesso sovraffollati, soggetti a soppressioni improvvise e senza preavviso, aggravando i disagi di pendolari e studenti. “I cittadini hanno pienamente ragione a protestare”, ha concluso.