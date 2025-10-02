Maxi operazione dei carabinieri del Nas di Napoli: nel corso del mese di settembre sono stati ispezionati 30 supermercati della provincia, con un bilancio pesantissimo. Sequestrate oltre 21 tonnellate di alimenti, per un valore di circa 350mila euro, e sospese otto attività commerciali a causa di gravissime irregolarità.

Irregolarità igieniche e mancanza di tracciabilità

Secondo quanto riferito in una nota ufficiale, le violazioni riscontrate riguardano:

mancata rintracciabilità degli alimenti lungo la filiera;

procedure di autocontrollo aziendale non applicate correttamente;

carenze igienico-sanitarie e strutturali, aggravate in molti casi dalla presenza di infestanti nelle aree dedicate alla preparazione, stoccaggio o somministrazione dei prodotti.

Campionamenti su olio, uova e conserve

Per ridurre i rischi connessi al consumo di alimenti contaminati o alterati, i Nas hanno effettuato campionamenti mirati su olio, uova e conserve vegetali, con particolare attenzione ai recenti casi di botulismo che hanno destato allarme in Italia.

Sanzioni e valori sequestrati

Oltre ai sequestri, i militari hanno contestato sanzioni amministrative per circa 81mila euro. Il valore complessivo delle attività sottoposte a vincolo ammonta a circa 1,5 milioni di euro, mentre la sola merce sequestrata raggiunge i 350mila euro.