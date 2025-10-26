Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti all’ospedale Monaldi in seguito a un episodio di minacce e offese rivolte a una dottoressa da parte di una guardia particolare giurata di 51 anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prima contattato telefonicamente la dottoressa, insultandola e minacciandola per questioni legate al ricovero del padre nella struttura sanitaria.

Poco dopo, si è presentato di persona all’ingresso dell’ospedale, ma è bloccato all’esterno dalle guardie giurate in servizio presso il Monaldi, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato e denunciato il 51enne per minacce e ingiurie nei confronti di personale sanitario e di vigilanza privata.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno inoltre ritirato in via cautelativa l’arma d’ordinanza dell’uomo, una pistola rinvenuta presso la sua abitazione.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.

