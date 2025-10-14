È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli il bambino di 10 anni rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 12 ottobre ad Apollosa, nel Beneventano.

Il violento impatto, avvenuto in via degli Azzurri, ha coinvolto due automobili – una Ford Focus e una Volkswagen Passat – che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Cinque feriti, il più grave è un bambino di 10 anni

L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento di cinque persone, tra cui tre bambini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 dell’ASL di Benevento, che hanno prestato le prime cure ai feriti e coordinato le operazioni di soccorso.

Tutti i coinvolti sono trasportati all’ospedale “San Pio” di Benevento, ma per il piccolo, le cui condizioni sono apparse subito critiche, i medici hanno disposto il trasferimento urgente in elisoccorso al Santobono di Napoli, centro di riferimento regionale per la pediatria.

Il bambino è ricoverato in codice rosso e si trova ora sotto stretta osservazione da parte dell’équipe medica.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi tecnici e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Un altro incidente ad Arpaia: tre feriti sulla Statale Appia

Sempre nella giornata di ieri, un altro grave incidente si è verificato ad Arpaia, lungo la Strada Statale Appia, dove due auto – una Renault Clio e una Peugeot 206 – si sono scontrate frontalmente.

Anche in questo caso, entrambi i veicoli sono rimasti gravemente danneggiati e tre persone – due uomini e una donna – sono state soccorse e trasportate al Rummo di Benevento per le cure mediche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, insieme alle ambulanze del 118, che hanno messo in sicurezza l’area e assistito i feriti.