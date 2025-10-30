Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento situato al piano terra di via Pepe 5, nel rione Gescal di Nola, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’abitazione, costringendo all’evacuazione l’intero condominio composto da quindici unità abitative. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Tre residenti sono assistiti dal personale sanitario del 118 per lievi sintomi di intossicazione, mentre un quarto è trasferito all’ospedale di Nola per accertamenti. Nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita.

Secondo i primi rilievi, l’incendio avrebbe avuto origine all’interno dell’appartamento andato completamente distrutto. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Presenti sul luogo anche i Carabinieri della sezione Radiomobile di Nola e della stazione di San Gennaro Vesuviano, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.