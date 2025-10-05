Un’intera comunità è sotto shock per la morte di Giuseppe Sanfelice, 17enne di San Prisco, rimasto vittima di un incidente stradale nella tarda serata di ieri. La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte in via Agostino Stellato, una delle zone più frequentate dai giovani del posto.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, Giuseppe stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter Piaggio Liberty 125 quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Land Rover condotta da un ragazzo di circa vent’anni residente a Portico. L’impatto si sarebbe verificato nei pressi dell’incrocio con via Carceri Vecchie, a pochi passi da un bar molto frequentato.

I soccorsi inutili

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno tentato manovre di rianimazione. Tuttavia, per il giovane non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. La salma è stata trasferita presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

Indagini in corso

Gli agenti della Polizia di Stato di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente e raccolto le testimonianze dei presenti. L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica del sinistro ed eventualmente accertare responsabilità.

Una comunità sconvolta

Giuseppe era uno studente dell’Istituto alberghiero Galileo Ferraris di Caserta. La sua morte improvvisa ha scosso profondamente compagni di scuola, amici e l’intera cittadina di San Prisco, che si ritrova a piangere una vita spezzata troppo presto.