Tragedia all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove una donna di 36 anni è deceduta a causa di una forte emorragia addominale.

La paziente è arrivata al pronto soccorso nelle prime ore del mattino con una copiosa perdita di sangue al basso ventre e ha perso conoscenza poco dopo il ricovero. Nonostante il trasferimento d’urgenza in rianimazione e i tentativi dei medici di salvarle la vita, il decesso è sopraggiunto in breve tempo.

Indagini della Procura di Viterbo

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il pubblico ministero di turno della Procura di Viterbo, che ha immediatamente avviato un’inchiesta per accertare le cause della morte.

La salma della donna è posta sotto sequestro su disposizione della magistratura, in attesa degli accertamenti medico-legali che dovranno fare chiarezza sull’accaduto.