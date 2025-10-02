Un grave atto vandalico ha scosso Napoli nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, quando ignoti hanno appiccato il fuoco alle attrezzature ludiche dei giardinetti pubblici di piazza Saverio Mercadante, nella parte bassa di corso Vittorio Emanuele. Le fiamme hanno avvolto scivoli e giochi destinati ai più piccoli, sollevando una densa colonna di fumo nero visibile da gran parte del quartiere. L’episodio, avvenuto in pieno giorno e in un’area molto frequentata da famiglie, ha scatenato panico e indignazione tra i residenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti rapidamente Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, riuscendo a domare l’incendio ed evitando che il rogo raggiungesse le strutture vicine, tra cui alcune scuole.

Gli accertamenti hanno confermato la natura dolosa dell’episodio: le fiamme sarebbero state appiccate volontariamente, probabilmente con benzina.

La pista investigativa

Secondo fonti locali, dietro il gesto non ci sarebbe una semplice bravata. L’ipotesi più accreditata è che l’incendio sia stato un “dispetto mirato a un clochard” che da settimane dormiva nei pressi dell’area giochi. Se confermata, questa versione trasformerebbe l’episodio da mero vandalismo a atto di intolleranza sociale estrema, compiuto a danno di tutta la collettività.