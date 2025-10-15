I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato Fausto Boccia, 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di tentata rapina e lesioni personali.

L’aggressione

Poche ore prima dell’arresto, una donna di 56 anni era stata aggredita mentre passeggiava in via Cupa San Michele. Un uomo l’aveva strattonata e scaraventata a terra, cercando di portarle via la borsa. Durante la colluttazione la vittima era stata colpita con calci e pugni.

L’intervento dei passanti e l’arrivo dei carabinieri

Un passante, accortosi dell’aggressione, è intervenuto riuscendo a mettere in fuga l’autore della tentata rapina. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e medicata: fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Le indagini e l’arresto

I carabinieri, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, sono risaliti rapidamente al sospettato. Un blitz nella sua abitazione ha permesso di rintracciarlo e di sequestrare gli indumenti presumibilmente utilizzati durante l’aggressione.

Il giovane è stato quindi arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.