La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, valida dalle 6:00 alle 23:59 di domenica 5 ottobre. Le precipitazioni saranno intense su gran parte del territorio regionale, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. I temporali potranno svilupparsi rapidamente e risultare particolarmente intensi a livello locale.

Sono previsti inoltre fenomeni associati come grandinate e forti raffiche di vento, dalla mattina fino al tardo pomeriggio-sera. Gli effetti potenziali includono:

possibili allagamenti e innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua;

allagamenti delle sedi stradali;

caduta massi e frane;

danni a coperture e strutture esposte a causa di fulmini, grandine e raffiche di vento.

Si raccomanda alla popolazione di prestare massima attenzione durante gli spostamenti e di seguire le indicazioni della Protezione Civile.