Sold out al teatro Troisi. Sul palco anche il vicepresidente del Calcio Napoli Edoardo De Laurentiis

Al teatro Troisi di Napoli è andata in scena, con un incredibile “sold out”, la seconda edizione della serata-evento dal titolo “Frank Carpentieri-Together forever”, il “solidarity event” organizzato dall’associazione “FrankCarpentieri7evenonlus” (presidente Romina Ranieri, moglie di Frank) dedicato alla Memoria di Frank Carpentieri, autore, compositore e dj del programma di Raidue “Made in Sud”, scomparso il 29 settembre 2023 a 47 anni dopo aver combattuto coraggiosamente contro un male incurabile. Il “solidarity event” è a sostegno delle attività della “Fondazione Santobono Pausilipon”.

A presentare la serata è stata Magda Mancuso, affiancata quest’anno dallo showman Fabio Brescia.

Lungo l’elenco degli ospiti – con la direzione artistica curata dal giornalista Diego Paura – che hanno preso parte all’evento: Francesco Albanese, Alessandro Bolide, Mariano Bruno, Francesco Cicchella, Gino Fastidio, Tony Figo, Gianni Fiorellino, Luisa e Floriana, Erry Mariano, Mavi, Matranga e Minafò, Thayla Orefice, Raiz, Andrea Sannino, Luca Sepe, Valentina Stella, The Mast. Ospite musicale a sorpresa Franco Ricciardi.

Sul palco è salito anche il vicepresidente della Società Sportiva Calcio Napoli Edoardo De Laurentiis che ha portato il saluto della squadra azzurra ed ha ricordato alcuni aneddoti riguardanti Frank, ed Alessia Carpentieri che con un monologo ha ricordato suo padre.

«Purtroppo si sa che non usufruiamo di fondi pubblici e siamo felici di essere anche quest’anno i destinatari di una risorsa preziosissima, ricavata da un’azione concreta come questo evento», sostiene Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono-Pausilipon.

A sostenere l’evento con i loro prodotti offerti agli artisti “Antica Frutteria” e “Cantine Davide Emanato”.