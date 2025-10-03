Momenti di panico questa mattina nei pressi del cimitero “Giovanni Paolo II” di Castel San Giorgio, dove un giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha impugnato una scimitarra e minacciato i passanti, impedendo l’accesso al camposanto.

L’intervento delle forze dell’ordine

I dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali sono riusciti a entrare da un ingresso secondario, mentre sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, volontari della Misericordia e un’ambulanza del 118. L’allarme era stato lanciato telefonicamente dagli stessi operatori comunali, preoccupati per la situazione di pericolo.

Durante l’intervento, l’uomo ha ferito un militare della stazione di Castel San Giorgio prima di essere bloccato e identificato.

Accuse e conseguenze

Il giovane è stato condotto in caserma in stato di fermo, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arma bianca. Al momento sono in corso ulteriori valutazioni da parte dell’Autorità giudiziaria per definire eventuali provvedimenti aggiuntivi.