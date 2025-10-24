Tragedia in un cantiere questa mattina in via Ponte delle Tavole, nel territorio di San Vitaliano. Un uomo ha perso la vita in seguito a un grave incidente sul lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, il 68enne Vincenzo Bolero, geometra e titolare di un’impresa edile di Marigliano, stava effettuando un sopralluogo all’interno di un cantiere attivo nei pressi di un distributore di carburante. Durante le verifiche tecniche, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di oltre sette metri. L’impatto non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vitaliano e quelli del Nucleo Radiomobile di Castello di Cisterna, insieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Vincenzo Bolero era una figura conosciuta nella comunità di Marigliano. Era il padre di Mena Bolero, consigliera comunale. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio nella cittadinanza.