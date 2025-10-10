Si è presentato alla porta di un’abitazione nel quartiere Torrione di Salerno fingendosi operatore del servizio idrico, con la scusa di dover verificare il contatore dell’acqua. In realtà, era un truffatore.

Con questo stratagemma è riuscito a entrare in casa di una donna anziana, distraendola con una scusa e poi rubando circa 600 euro in contanti.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi e a denunciarlo pubblicamente è stato il figlio della vittima, che ha pubblicato sui social un fermo immagine del presunto autore, ripreso da una telecamera di sorveglianza privata.

La dinamica del furto

Secondo la ricostruzione, l’uomo si sarebbe presentato come letturista del servizio idrico, sostenendo di dover effettuare una verifica di routine.

Mentre la donna era impegnata a seguirlo, il finto tecnico avrebbe approfittato di un momento di distrazione per rovistare nelle stanze e impossessarsi del denaro.

Dopo il furto, si è allontanato velocemente dall’abitazione.

La denuncia e l’appello ai cittadini

Il figlio dell’anziana ha sporto denuncia alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile.

L’uomo ha inoltre lanciato un appello alla cittadinanza attraverso i social network, invitando tutti a prestare la massima attenzione e a non far entrare in casa persone sconosciute che si presentano come tecnici o incaricati di servizi pubblici senza adeguato tesserino di riconoscimento.

Indagini in corso

La Polizia di Stato di Salerno sta analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità del truffatore.

Non si esclude che l’uomo possa aver già messo a segno episodi simili in altre aree della città o della provincia.