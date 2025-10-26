Erano quasi le 21 quando i Carabinieri della stazione di Poggioreale hanno fermato un ragazzo di 17 anni alla guida di uno scooter Honda 150 mentre percorreva le strade del quartiere orientale della città. Durante i controlli è emerso che il minorenne non aveva mai conseguito la patente e che il motociclo era sprovvisto di copertura assicurativa. I militari hanno quindi accompagnato il giovane in caserma, informando il padre dell’accaduto.

Poco dopo, il padre del ragazzo, un operaio di 51 anni, è arrivato presso la stazione dei Carabinieri e, alla vista del figlio, ha dato in escandescenze. L’uomo ha iniziato a offendere i militari, ritenendoli responsabili del fermo, e ha poi impugnato una penna come fosse un’arma, venendo immediatamente bloccato.

La situazione è tornata alla calma con l’intervento di altre pattuglie e del personale del 118, chiamato in via precauzionale. Nessuno dei presenti ha avuto bisogno di cure mediche.

Il 51enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre lo scooter è stato sequestrato.