A distanza di oltre un anno dalla tragica morte di Andrea Mellone, 17 anni, figlio dell’attore e cantante Gennaro Mellone, il caso torna sotto i riflettori.

Un video inedito, recentemente acquisito dal padre del giovane, ha infatti riacceso i dubbi sulle cause dell’incidente avvenuto nel febbraio 2024 nel quartiere Chiaiano, a nord di Napoli. Secondo la ricostruzione ufficiale, Andrea stava percorrendo via dei Ciliegi a bordo del suo scooter, intorno alle 23 di sera, quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo della luce. Un impatto fatale, che all’epoca fu classificato come incidente stradale.

Tuttavia, i genitori del ragazzo non hanno mai creduto fino in fondo a quella versione. Oggi, il nuovo filmato – che non mostra lo schianto, ma ritrae il giovane poco prima del tragico evento – alimenta nuovi interrogativi: nel video, infatti, Andrea appare visibilmente agitato, come se stesse fuggendo o temendo qualcosa.

Borrelli: “Serve fare chiarezza, i familiari hanno diritto di sapere”

Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che segue il caso su richiesta dei familiari.

“È giusto – ha dichiarato – che, alla luce di questi nuovi elementi, si proceda con ulteriori approfondimenti. Se non si è trattato di un tragico incidente, ma di qualcosa di più grave, la famiglia ha il diritto di conoscere la verità.”

Borrelli ha ribadito la necessità di riesaminare le circostanze dell’accaduto, anche alla luce delle nuove immagini che potrebbero offrire spunti utili alle indagini.

Una vicenda ancora aperta

Al momento non risultano riaperti formalmente i fascicoli giudiziari, ma la diffusione del filmato potrebbe portare la Procura a valutare nuovi accertamenti tecnici.

I familiari di Andrea chiedono da mesi che sia fatta piena luce su quella notte di febbraio, convinti che il giovane non sia morto per una semplice perdita di controllo dello scooter.