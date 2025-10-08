Momenti di paura nella notte all’Ospedale San Giovanni Bosco, dove un incendio ha interessato l’area dell’Extra Utic, situata al secondo piano della struttura. Le fiamme, accompagnate da un denso fumo, si sono propagate rapidamente in una zona cruciale dell’edificio, mettendo a rischio reparti e apparecchiature mediche di primaria importanza. La notizia è stata diffusa dal deputato di Alleanza Verdi–Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le prime segnalazioni dai residenti della zona. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente riuscendo a domare le fiamme, ma l’area colpita è dichiarata inagibile per motivi di sicurezza.

Indagini in corso sulle cause del rogo

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire l’origine dell’incendio, le cui cause restano al momento non accertate. Il rogo si sarebbe sviluppato in un settore adiacente a reparti sensibili e in prossimità delle apparecchiature della TAC, con possibili danni alle infrastrutture dovuti sia al calore sia all’acqua utilizzata per lo spegnimento.

L’Azienda Sanitaria Locale è al lavoro per garantire la continuità dei servizi e l’assistenza ai pazienti, valutando anche piani di emergenza e trasferimenti temporanei per i degenti, se necessari.

Borrelli: “Episodio gravissimo, serve chiarezza immediata”

“Ancora una volta l’Ospedale San Giovanni Bosco è al centro di un episodio gravissimo che mette a rischio la sicurezza di operatori e pazienti”, ha dichiarato Borrelli. “Ringraziamo i cittadini che, con senso civico, hanno documentato la situazione e lanciato tempestivamente l’allarme. Ora è fondamentale fare piena luce sulle cause, per capire se si sia trattato di un corto circuito dovuto a carenze strutturali o, ipotesi da non escludere, di un atto doloso.”

Il deputato ha concluso chiedendo indagini rapide e approfondite: “Non possiamo tollerare che un presidio sanitario di tale importanza continui a essere esposto a rischi e degrado. Occorre intervenire subito per tutelare pazienti e personale.”

Approfondimento: sicurezza e manutenzione negli ospedali campani

L’incendio al San Giovanni Bosco riaccende il dibattito sulle condizioni strutturali e sulla sicurezza antincendio negli ospedali della Campania. Le organizzazioni sindacali e i rappresentanti politici chiedono da tempo interventi di manutenzione straordinaria e piani di prevenzione più rigorosi, per evitare che episodi simili possano mettere in pericolo la continuità dei servizi sanitari e la sicurezza di personale e pazienti.