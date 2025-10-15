Il 17 e 18 ottobre, Legambiente Somma Vesuviana organizza FestAmbiente Natura Vesuvio, un evento dedicato alla natura, ai sapori e alla biodiversità del Parco Nazionale del Vesuvio. Il programma prevede due giornate ricche di attività per tutti gli appassionati della natura e della cultura.

Il primo giorno, il convegno “Ecosistema Vesuvio: tutela e partecipazione per un Parco che genera futuro” sarà l’occasione per discutere delle sfide e delle opportunità per la tutela dell’ecosistema vesuviano. Il secondo giorno, una visita guidata gratuita alla scoperta della biodiversità del Parco Nazionale del Vesuvio permetterà di scoprire i tesori naturalistici di questo angolo di paradiso.

Inoltre, saranno previste una visita e degustazione presso Casa Setaro – Trecase, un concerto di Young Jazz Lab – Pomigliano Jazz e una tavola rotonda su “Nutrire il futuro con la biodiversità”.

Il FestAmbiente sarà una occasione unica per scoprire, gustare e amare il Vesuvio. Una autentica celebrazione della natura e della cultura del territorio.