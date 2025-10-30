Dal 31 ottobre al 2 novembre il Museo Nazionale Ferroviario ospita la sesta edizione dell’evento dedicato al modellismo ferroviario. In mostra migliaia di modelli e plastici, laboratori per bambini e visite speciali

Le “Ferrovie in miniatura” tornano protagoniste al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, per tre giornate interamente dedicate al mondo dei treni in scala e al fascino del modellismo.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è organizzata dalla Fondazione FS Italiane in collaborazione con la Federazione Italiana Modellismo e offrirà ai visitatori migliaia di modelli in esposizione, numerosi plastici e diorami che riproducono con grande realismo paesaggi italiani attraversati dai binari.

Il programma prevede laboratori didattici, proiezioni, esibizioni, workshop e giochi, pensati per coinvolgere appassionati e famiglie di ogni età.

Novità assoluta di quest’anno sarà la possibilità di entrare nella cabina di guida della locomotiva E 444.001, la mitica “Tartaruga”, simbolo della trazione elettrica italiana. Inoltre, per raggiungere il museo, sarà possibile viaggiare a bordo del suggestivo “Pietrarsa Express”, il treno storico composto dalle celebri carrozze “Centoporte” trainate da una locomotiva d’epoca.

«Si tratta di un appuntamento che proponiamo annualmente per il grande successo registrato a ogni edizione – spiega il direttore del Museo, Oreste Orvitti –. I visitatori arrivano sempre più numerosi, non solo da tutta Italia ma anche dall’estero».