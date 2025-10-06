Ferrovie dello Stato Italiane ha aperto un nuovo concorso rivolto a diplomati residenti in Campania per l’assunzione di operatori polivalenti di condotta e manovra ferroviaria. Si tratta di una concreta opportunità di lavoro stabile: al termine del percorso formativo previsto, infatti, è garantito un contratto a tempo indeterminato.

L’iniziativa rientra nel Piano Industriale 2025-2029 del Gruppo FS, che prevede oltre 20.000 assunzioni e un investimento di 100 miliardi di euro per lo sviluppo della rete ferroviaria italiana.

La sede principale di lavoro sarà Napoli, con possibilità di successiva mobilità in altre località della Campania.

Requisiti per partecipare al concorso FS 2025

La selezione è aperta anche a candidati senza esperienza, purché in possesso dei seguenti requisiti:

Titolo di studio: diploma (preferibilmente tecnico)

Patente: categoria B

Residenza: Regione Campania

Disponibilità: lavoro su turni e mobilità territoriale

Competenze trasversali: problem solving, capacità di lavorare in team, pianificazione, flessibilità e orientamento al risultato

Mansioni previste

Gli operatori selezionati saranno inseriti in Mercitalia Shunting & Terminal, società del Gruppo FS dedicata alla movimentazione ferroviaria merci, e svolgeranno attività fondamentali per la sicurezza e la gestione della circolazione:

Unione e distacco dei veicoli ferroviari

Predisposizione degli instradamenti dei convogli

Comando dei movimenti di manovra

Conduzione di locomotori durante le manovre

Formazione e contratto

Prima dell’assunzione definitiva, i candidati seguiranno un percorso formativo di circa 3 mesi, composto da:

Parte teorica: conoscenze normative e tecniche

Addestramento pratico: attività in cantiere e affiancamento operativo

Le figure professionali previste sono:

Operatore polivalente di condotta e manovra ferroviaria

Operatore specializzato circolazione

Al termine della formazione, è previsto l’inserimento con contratto a tempo indeterminato.

Come candidarsi

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale Gruppo Ferrovie dello Stato.

Per trovare l’annuncio, occorre inserire nel motore di ricerca interno la parola chiave: “operatori polivalenti di condotta e manovra”.

Scadenza candidature: 15 ottobre 2025 (salvo proroghe).