Mattinata di disagi per gli automobilisti sulla superstrada all’altezza dell’Ipercoop di Afragola, dove una Ferrari si è improvvisamente fermata in mezzo alla carreggiata, bloccando il traffico per diversi minuti.

Il video di Francesco Emilio Borrelli

A documentare l’accaduto è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che si trovava incolonnato insieme a decine di automobilisti rimasti fermi dietro l’auto di lusso.

Nel video, pubblicato sui suoi canali social, si vede la supercar ferma al centro della corsia e una lunga fila di veicoli costretti a rallentare o arrestarsi.

«Una Ferrari si blocca in mezzo alla superstrada e rimaniamo tutti fermi» commenta Borrelli nel filmato, che in poche ore ha raccolto migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti.

Reazioni e commenti online

Sui social, la vicenda ha suscitato reazioni contrastanti.

C’è chi ha ironizzato sull’affidabilità delle auto di lusso – «Anche le Ferrari si rompono» scrive un utente – e chi invece ha espresso solidarietà al conducente, ricordando che un guasto meccanico può capitare a chiunque.

Altri hanno però criticato la mancanza di tempestività nella rimozione del veicolo, che ha provocato rallentamenti significativi e momenti di tensione nel traffico mattutino.

Il traffico torna alla normalità

Dopo alcuni minuti, la circolazione è stata ripristinata grazie all’intervento delle forze dell’ordine e del soccorso stradale, che hanno liberato la carreggiata e consentito la riapertura del traffico in entrambe le direzioni.