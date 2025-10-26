Momenti di paura nella serata di ieri a Casamicciola Terme, dove un elicottero radiocomandato è precipitato in via De Luca, in pieno centro abitato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno trovato al suolo i resti dell’aeromodello distrutto dopo l’impatto. Il velivolo, lungo circa un metro e settanta e del peso di 8 chili, si era schiantato a pochi metri da alcune abitazioni e dalla sede stradale.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo era fatto decollare da un uomo di 58 anni, appassionato di modellismo, che lo stava pilotando a distanza quando ne ha improvvisamente perso il controllo.

L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze gravissime, considerato il peso e le dimensioni dell’elicottero e la presenza di persone nella zona.

Per questo motivo, il 58enne è denunciato dai Carabinieri per condotta pericolosa e violazione delle norme sulla sicurezza. L’aeromodello è stato sequestrato.