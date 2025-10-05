La Polizia Locale di Napoli ha denunciato un rider extracomunitario sorpreso alla guida di un motociclo con una patente di guida contraffatta. L’uomo, già destinatario di un provvedimento di revoca della patente emesso dalla Prefettura di Napoli, è stato fermato dagli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale durante un controllo stradale.

L’attenzione degli agenti è stata attirata dalla targa polacca del mezzo. Alla richiesta dei documenti, il conducente ha mostrato segni di nervosismo, inducendo i poliziotti ad approfondire le verifiche.

La patente presentata, sebbene apparentemente regolare, presentava anomalie nella dicitura “Repubblica Italiana”. Utilizzando il Doculus Lumus, uno strumento tecnico in dotazione per l’analisi dei documenti, la Polizia Locale ha confermato la falsità del titolo: mancavano gli elementi di sicurezza previsti, erano evidenti difformità di stampa e il documento non reagiva ai raggi ultravioletti.

Le conseguenze

Il rider è stato denunciato per uso di atto falso e concorso nella fabbricazione di documenti falsi. Inoltre, essendo già colpito da un provvedimento di revoca della patente, è stato sanzionato per guida senza titolo abilitativo.

Il motociclo utilizzato per le consegne è stato posto sotto fermo amministrativo per tre mesi.