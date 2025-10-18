La Polizia indaga su quanto accaduto nella notte in via Petrarca a Napoli, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito con un’arma da taglio durante una lite. Secondo una prima ricostruzione, il giovane – napoletano – si trovava in strada quando ha notato un gruppo di coetanei che stavano litigando. Nel tentativo di intervenire per evitare che la discussione degenerasse, sarebbe stato colpito con un coltello alla mano e al fianco.

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Fatebenefratelli, dove i medici gli hanno prestato le cure necessarie. Dopo le medicazioni, è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica dei fatti e cercando di identificare i responsabili dell’aggressione.