È morto uno dei tre operai rimasti feriti nella violenta esplosione che nei giorni scorsi aveva scosso la zona industriale di Pomigliano, città delle grandi fabbriche. La vittima è Vasile Bujac, 31 anni, originario della Moldavia, residente a Casalnuovo con la moglie e i figli.

L’uomo era rimasto gravemente ustionato mentre lavorava insieme ad altri due colleghi, entrambi immigrati provenienti da Ucraina e Moldavia, all’interno di un centro di autodemolizioni.

Il decesso al Cardarelli

Trasportato in condizioni critiche all’ospedale Cardarelli di Napoli, Bujac aveva lottato tra la vita e la morte per ore, ma il suo quadro clinico si è aggravato fino al decesso. La notizia è stata confermata dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Indagini e autopsia

L’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma per l’esame autoptico, al fine di chiarire le cause precise della morte e verificare eventuali responsabilità.

Restano ricoverati gli altri due operai feriti, le cui condizioni non risultano al momento gravi quanto quelle della vittima.