Dramma sul lavoro questa mattina a Pomigliano d’Arco (Napoli), in un impianto di autodemolizione situato in via San Giusto, al confine con Tavernanova di Casalnuovo. Durante le operazioni di rottamazione, una vettura spostata con un braccio meccanico è improvvisamente esplosa, provocando il ferimento di tre giovani operai, tutti di origine straniera.

Le condizioni dei feriti

Uno dei lavoratori è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove sono trasportati anche gli altri due colleghi rimasti coinvolti.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe stata causata da una bombola di GPL montata sull’auto da demolire, che sarebbe esplosa durante le fasi di movimentazione del veicolo. L’urto avrebbe innescato la deflagrazione, seguita da un incendio.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, guidati dal maggiore Pietro Barrel, e i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’impianto.