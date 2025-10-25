Tragedia a Frosinone, dove una giovane estetista, Irene Edoardi, poco più che trentenne, è deceduta nelle ultime ore in seguito a una grave crisi respiratoria. Secondo una prima ricostruzione, la donna lamentava sintomi influenzali da circa venti giorni e stava seguendo una terapia farmacologica. Nelle ore precedenti al decesso le sue condizioni si sarebbero però aggravate improvvisamente, fino al collasso respiratorio che non le ha lasciato scampo.

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Ipotesi su una complicanza polmonare

In base alle prime valutazioni del medico intervenuto, la causa dell’arresto cardiaco potrebbe essere riconducibile a una complicanza di tipo polmonare. Tuttavia, sarà l’autopsia, disposta dal magistrato di turno, a chiarire le cause esatte del decesso.