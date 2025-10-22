Paura nella periferia di Scampitella, piccolo comune irpino, al confine con la Puglia, dove un’anziana di 80 anni è stata vittima di una violenta rapina in abitazione. Quattro uomini, con il volto coperto, hanno fatto irruzione nella sua casa mentre dormiva, sorprendendola nel sonno. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno minacciato la donna con una pistola, costringendola a rivelare dove custodiva denaro e oggetti di valore. In pochi minuti hanno svaligiato l’abitazione, portando via contanti, gioielli e altri beni preziosi.

Nonostante lo shock, la vittima è riuscita a dare l’allarme subito dopo la fuga dei rapinatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori non escludono che si tratti di una banda proveniente dalla vicina Puglia, già sospettata di altri colpi analoghi nella zona.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, che chiedono un potenziamento dei controlli sul territorio.