Enel ha avviato una nuova campagna di assunzioni a tempo indeterminato rivolta a diplomati da inserire come addetti alla rete elettrica per la transizione energetica. Le opportunità sono disponibili in diverse sedi su tutto il territorio nazionale e rientrano nel piano di sviluppo 2025–2027 del gruppo.

Enel, nuove assunzioni per la transizione energetica

Il piano industriale di Enel prevede un investimento complessivo di 43 miliardi di euro nei prossimi anni, destinati a energie rinnovabili, digitalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile. L’obiettivo è accelerare la transizione energetica e rafforzare la rete di distribuzione nazionale.

All’interno di questo percorso di crescita, l’azienda ricerca diplomati tecnici da inserire nel team dedicato alla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, con l’obiettivo di migliorarne efficienza, sicurezza e resilienza attraverso tecnologie digitali e strumenti innovativi.

Requisiti richiesti

La selezione è aperta a candidati in possesso di diploma tecnico, preferibilmente a indirizzo:

elettrico, elettronico, meccanico o meccatronico;

termotecnico o affine in ambito energetico.

Sono considerate essenziali competenze di base in campo elettrico, elettronico e meccanico, oltre a buone abilità digitali e una forte attenzione alla sicurezza. È inoltre richiesto il possesso della patente B.

Completano il profilo ideale:

capacità comunicative e organizzative;

attitudine al lavoro in squadra;

problem solving e proattività;

orientamento al cliente e gestione efficace delle priorità.

Contratto e condizioni di lavoro

Enel offre contratto a tempo indeterminato e un percorso di formazione on the job per consentire ai nuovi assunti di acquisire le competenze operative necessarie.

Tra i benefit previsti:

fondo pensionistico complementare e assistenza sanitaria integrativa;

programmi di welfare aziendale per la conciliazione vita–lavoro;

buoni pasto, convenzioni e sconti su viaggi, trasporti, sport, cultura ed energia.

Come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi direttamente sul sito ufficiale Enel, nella sezione Lavora con noi. È necessario selezionare l’annuncio dedicato agli addetti alla rete elettrica per la transizione energetica e registrarsi al portale per inviare il proprio curriculum vitae.

Le candidature sono aperte fino al 31 ottobre 2025, salvo proroghe.