Prontezza e intuito hanno evitato che un anziano perdesse tutti i suoi risparmi.

A Napoli, Francesco, agente in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato “Vomero”, durante il proprio turno di lavoro ha intuito di trovarsi di fronte a una truffa telefonica ai danni di una persona anziana. L’uomo aveva raccontato di aver appena effettuato un bonifico di 60.000 euro dopo aver ricevuto una telefonata da un individuo che si era spacciato per Carabiniere. Il finto militare gli aveva chiesto di trasferire l’ingente somma per consentire presunte “indagini urgenti” atte a prevenire truffe in corso sul suo conto corrente.

Grazie alla tempestività e alla lucidità dell’agente Francesco, che ha immediatamente contattato l’istituto bancario interessato, il bonifico è bloccato in tempo, impedendo così il raggiro.

L’anziano, una volta informato dell’esito positivo dell’intervento, ha espresso profonda gratitudine nei confronti dell’agente e di tutta la Polizia di Stato, ringraziando per la prontezza e l’attenzione dimostrate.

Un gesto di professionalità che conferma ancora una volta il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nel contrasto alle truffe, in particolare quelle che colpiscono le persone più vulnerabili.