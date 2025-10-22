Tragedia silenziosa nel Vallo di Diano, dove due persone sono state trovate senza vita nelle loro abitazioni, a Sala Consilina e Polla. In entrambi i casi, secondo quanto accertato dalle autorità, si tratta di decessi per cause naturali.

Sala Consilina: muore una biologa in pensione

A Sala Consilina, una donna di circa 70 anni, biologa in pensione e molto conosciuta in paese, è stata rinvenuta priva di vita nella sua abitazione. L’allarme è scattato dopo che alcuni conoscenti, preoccupati per la sua assenza prolungata, hanno contattato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Gli accertamenti medici hanno confermato che la morte è sopraggiunta per cause naturali.

Polla: uomo di 62 anni trovato morto in casa

Un episodio analogo si è verificato a Polla, dove un uomo di 62 anni è stato trovato morto nella propria abitazione. Viveva da solo e da alcuni giorni non dava notizie di sé. Sono stati i vicini, insospettiti dall’assenza, ad avvisare le forze dell’ordine. Anche in questo caso, il decesso è stato attribuito a cause naturali.

Comunità scosse ma nessun elemento di sospetto

Le due vicende, pur non legate tra loro, hanno destato profonda commozione nelle comunità locali di Sala Consilina e Polla. Le autorità hanno escluso qualsiasi ipotesi di violenza o eventi sospetti, confermando che si tratta di morti naturali avvenute in solitudine.