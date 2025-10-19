Ancora un grave incidente stradale a Portici, in via Libertà, dove nel pomeriggio di oggi due automobili si sono scontrate ad alta velocità all’altezza dell’incrocio con viale Leonardo da Vinci.

L’impatto è stato particolarmente violento: uno dei veicoli coinvolti ha travolto e abbattuto un palo della pubblica illuminazione, sul quale era installata anche una telecamera di videosorveglianza comunale.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Portici e i mezzi di soccorso del 118.

Uno dei conducenti, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli per ricevere le cure necessarie.

Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Una strada sempre più pericolosa

I residenti della zona denunciano da tempo la pericolosità dell’incrocio tra via Libertà e viale Leonardo da Vinci, segnalando numerosi sinistri avvenuti negli ultimi mesi.

Chiedono ora maggiori controlli, una segnaletica più visibile e interventi di moderazione del traffico, come dossi o telecamere aggiuntive, per prevenire nuovi incidenti.

Nonostante i ripetuti appelli, il tratto di strada continua a essere teatro di scontri, spesso causati da eccesso di velocità o mancato rispetto delle precedenze.