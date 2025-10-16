Un episodio di violenza domestica ha sconvolto nella serata di ieri il quartiere Rione Alto, a Napoli. Una donna di 86 anni è stata brutalmente picchiata dal figlio all’interno della propria abitazione in via Mariano Semmola, a pochi passi dal Policlinico.

Le urla che hanno attirato i vicini

Secondo le prime testimonianze, la calma della strada è stata interrotta da grida di aiuto: «Aiuto, aiutatemi!». I residenti, spaventati, hanno subito allertato le forze dell’ordine.

All’arrivo dei carabinieri della stazione di Capodimonte, la donna era a terra, con il volto tumefatto e visibilmente ferita. Alcuni passanti hanno indicato agli agenti la direzione di fuga dell’aggressore.

L’arresto del 44enne

L’uomo, 44 anni, è stato rintracciato poco dopo nelle vicinanze, ancora con gli abiti sporchi di sangue. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata all’interno dell’abitazione, già in passato segnalata per episodi di tensione familiare.

Dopo l’aggressione, il figlio avrebbe cercato di giustificarsi sostenendo che la madre fosse caduta accidentalmente, ma testimoni lo avrebbero visto trascinarla fuori dal palazzo attraverso un’uscita secondaria.

Le condizioni della vittima

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono gravi, ma non risulterebbero al momento tali da far temere per la vita.

Le indagini

Il 44enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Si trova attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali precedenti episodi di violenza.